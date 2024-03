Torna a scuola il bambino iperattivo sospeso 

Ladispoli. Nell'Istituto comprensivo di Ladispoli è tornato in classe il bimbo iperattivo di sei anni, sospeso per 21 giorni, e sono arrivati gli ispettori del ministro Valditara. La vicenda potrebbe non chiudersi qui: i genitori avevano fatto ricorso contro la durissima sanzione e il Tar aveva dato loro ragione, ma lunedì scorso il preside non aveva fatto entrare l'alunno. Così i genitori si sono rivolti al ministero.

«La scuola include, voglio vederci chiaro», dice Valditara. Il preside Riccardo Agresti assicura: «Agli ispettori ho dato la documentazione e chiarirò tutto». Martedì ritorneranno per sentire i genitori del bambino. «Oggi sono felice ma l'altro giorno perché non mi hanno fatto entrare?», ha detto l’alunno di prima elementare affetto da un disturbo del deficit con iperattività e destinatario del durissimo provvedimento deciso dal consiglio di istituto e comunicato alla famiglia.

La sanzione era per comportamenti non idonei per la comunità scolastica. Eppure, come certifica l'équipe che lo ha in cura, il bimbo dovrebbe essere aiutato anche con un insegnante di sostegno che lo stesso Tar nell'ordinanza ha intimato alla scuola di attivare.

Il preside addebita tutto alla famiglia del piccolo. «La famiglia ritiene la scuola un babysitteraggio e se ne infischia del fatto che altri 21 bambini non stanno imparando a leggere e scrivere a causa della situazione della classe».

