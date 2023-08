Torna a Rosas il trenino dei turisti 

In occasione dell’ottava edizione di “Rosso in Miniera”, l’appuntamento del 19 agosto dedicato ai racconti di vita e di lavoro degli ex minatori, verrà rimesso in funzione il trenino dedicato ai turisti, fermo ormai da oltre tre anni. L'assessore Gianni Lai, che è anche presidente di Miniere di Rosas spiega: «Non conosco i dettagli circa i contributi utilizzati per l'acquisto, né quali fossero le finalità, né a chi fosse stato affidato l'utilizzo. Sta di fatto che, l'amministrazione comunale lo ha fatto riparare ed intende utilizzarlo per finalità turistiche e ludiche, in collaborazione con le associazioni culturali, con l'istituto comprensivo, in occasione di eventi e manifestazioni, nonché come navetta nei giorni festivi per visitare Rosas». Il sindaco Antonello Cani, si dichiara molto soddisfatto: «Il trenino sarà di nuovo a disposizione, in occasione di Rosso in Miniera. Grande merito al presidente Giovanni Maria Lai per gli obiettivi che stiamo raggiungendo a Rosas seppur tra mille difficoltà».

