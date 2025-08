Torna a Portoscuso il Big Blue Festival  da domani all’Antica Tonnara Su Pranu 

Compie dieci anni il Big Blue Festival, organizzato dall’associazione ArgoNautilus, che promuove l’ecologia e la difesa della biodiversità in Sardegna. Nata come progetto di educazione a una nuova coscienza ambientale, da domani a domenica, nell’Antica Tonnara Su Pranu di Portoscuso, la tre giorni alternerà momenti di confronto culturale a esperienze dirette sul campo, tavole rotonde e presentazioni di libri.

Per celebrare il decennale del Big Blue Festival, è stata realizzata un’installazione nello spazio a cura di Gabriella Locci di Casa Falconieri, con la partecipazione di Daniela e Francesca Manca. Domani alle 21.30, il ricercatore del progetto Aliem Vigil Daniele Grech illustrerà gli “Invasori climatici: viaggio nel Mediterraneo globalizzato”. Alle 22.30, il naturalista e fotografo Marco Colombo racconterà “Out of the blue: la foca monaca nel Mediterraneo” (Quercuslibris), volume realizzato con Bruno D’Amicis e Ugo Mellone.

