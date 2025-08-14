Tormento, «il mio rap legato all’Isola» 

Dalla Novara degli anni ’90 alla Sardegna di oggi, Tormento porta con sé un bagaglio di storia dell’hip hop italiano, di piazze e di un’inconfondibile capacità di parlare a generazioni diverse. Massimiliano Cellamaro, 50 anni, storica voce dei Sottotono, ha vissuto capitoli di musica passando dai party alla maturità, senza perdere la voglia di salire sul palco. Tra una data e l’altra (oggi al Lazzaretto di Cagliari con Sa Razza e Sensei per il festival del Comune Si muove la città), sono giorni di musica e di mare: «Sto bene e, anche se questo tour è duro, sto recuperando nelle vostre spiagge. Da Chia a Villasimius ho trovato posti speciali».

La Sardegna non è una regione qualunque per Tormento.

«Negli anni ’90, nei live qui c’era tanta gente ed energia. Da Novara abbiamo abbracciato, forse per le mie origini calabresi, una visione west coast con il progetto cagliaritano Sardo Triba. In questi giorni, nei live isolani, ho trovato un’accoglienza stupenda».

Hai vissuto un periodo in cui qui c’era fermento: oltre ai Sardo Triba, i Sa Razza, anche tante altre belle realtà.

«A quei tempi l’hip hop era deriso. Più supporto tra di noi forse sarebbe stato utile. Era un altro mondo: c’erano Bluvertigo, Subsonica, Casinò Royale. La gente cercava suoni diversi, ora ha difficoltà quando si allontana dal conosciuto. La musica rispecchia la società: è più omologata e i social spingono a somigliarsi».

Eravate belli e maledetti, ma al terzo album uscì anche un pezzo dedicato alla mamma.

«Fu una presa di coscienza. Dal party selvaggio passammo a brani più conscious, vendendo meno. La musica attualmente è fatta dai giovanissimi ed è rivolta a loro, che hanno sensibilità, entusiasmo e sfrontatezza: il mercato lo muovono loro, guai se non fosse così».

«Sanremo 2001, blackout, siete spariti dai radar per molto tempo.

Già allora l’hip hop era ostacolato dai media. Erano gli ultimi colpi di coda».

Come ti vedi dal successo di “Dimmi di sbagliato che c’è” a oggi?

«All’epoca ero festaiolo. Oggi lo sono ancora, ma con più equilibrio. Ringrazio chi, come Guè, mi vede come uno di quelli che ha dettato le linee. Mi piace essere un mentore: non ho più la smania di colpire e far scalpore che rivedo nei trapper di oggi. Si lavora molto in team, con Shablo e Giovanni Valle, e si ha più attenzione per il fisico, tra sport e alimentazione. L’arte ti offre entusiasmo, ma va curata. Anche quando eravamo Sottotono, però, il lavoro restava centrale».

A proposito, il sodalizio con Fish funziona ancora?

«Siamo fratellini, anche se distanti. Io lavoro con Shablo, lui con Guè e Mecna. Come Sottotono è più difficile uscire: i giovani non si riconoscono, gli adulti vogliono i vecchi pezzi. Da soli va meglio».

Anche la tua parte creativa è rimasta la stessa?

«Scrivo ogni giorno su strumenti diversi. Il telefono è una maledizione e una benedizione: appunti s

ubito le idee. Un consiglio per chi scrive? Usare parole chiave che aprono mondi e rendono magica una frase».

Oltre le parole, quali dischi ti hanno influenzato?

«Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy. Poi Tupac, che ha ribaltato tutto. Consiglio le biografie: insegnano trucchi e mostrano gli ostacoli».

Momento mentore, cosa consiglieresti a un giovane?

«Fai ciò che ti rappresenta. Se ti diverti e ti fa bene, hai già vinto. Il successo non deve essere una prigione. Serve scaltrezza, ma prima la verità di quello che fai».

Cosa ti porterai dalla Sardegna a questo giro?

«Oltre all’energia, i tramonti killer e le spiagge. Perché andare lontano, se qui c’è la bellezza?».

