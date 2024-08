Tormenta la sua ex Il giudice: via dai social 

Non solo non potrà avvicinarsi a meno di mezzo chilometri alla ex moglie, ma non potrà nemmeno utilizzare chat e social per scrivere alla ragazza. È quanto deciso dalla giudice Manuela Anzani nei confronti di un 26enne di Pirri, accusato di stalking nei confronti della ex, più giovane di 4 anni.

La coppia si sarebbe sposata quando entrambi erano giovanissimi, ma dopo qualche anno sarebbe arrivata la separazione. Da quel momento lui l’avrebbe tormentata sui social (anche con minacce) e con continui passaggi sotto casa, tanto da scontrarsi anche con i familiari della ragazza. Una condizone di angoscia e stress che ha convinto la giovane a presentare querela: letti gli atti, il pm ha chiesto una misura cautelare che comprenda sia il divieto di avvicinamento che quello di utilizzare le piattaforme social (compresi Facebook, Whatsapp e Instagram) per contattare la ex. Se dovesse violare l’ordine del giudice rischierà l’arresto.

