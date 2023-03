Tormenta la ex: disoccupato arrestato dai carabinieri per stalking 

Ha violato l’ordinanza del giudice che gli vietava di avvicinarsi alla ex fidanzata che lo aveva denunciato per stalking.

Martino Colombo, 35enne di Pabillonis, domenica è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Il disoccupato è accusato di non aver rispettato le prescrizioni del giudice, in base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine infatti l’uomo, nonostante già dal 2022 fosse destinatario di un provvedimento restrittivo nei confronti della donna con cui in passato ha avuto una relazione, avrebbe ripreso a frequentare i posti in cui poteva incontrarla mettendo in pratica dei comportamenti minacciosi e aggressivi nei suoi confronti. Da qui la decisione di inasprire la misura che domenica ha portato all’arresto del disoccupato difeso dall’avvocato Ignazio Ballai.

Completati tutti gli adempimenti di legge in caserma, Martino Colombo è stato accompagnato dai carabinieri alla casa circondariale di Uta, dovrà rispondere di stalking.

