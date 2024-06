Tormenta i vicini di casa e uccide il cane, allevatore finisce in cella 

I rapporti non erano certamente quelli tipici del buon vicinato. Da diversi mesi nelle campagne di Oristano alcune famiglie hanno subito soprusi di ogni tipo: minacce di morte, lancio di sassi e petardi e persino l’uccisione del cane da guardia. Una lunga serie di atti persecutori per cui Roberto Corona, allevatore 35 anni, è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile, coordinati dal vice questore Samuele Cabizzosu, su disposizione della procura. Si tratta di un inasprimento della misura cautelare perché l’uomo da gennaio aveva l’obbligo di presentarsi negli uffici di polizia giudiziaria. Ma quella disposizione del Gip non era bastato, il 35enne ha continuato con i suoi comportamenti e adesso è finito in carcere a Massama.

I vicini erano esasperati dal comportamento dell’uomo che da mesi li tormentava passando dalle minacce di morte alle aggressioni verbali e fisiche culminate anche col lancio di sassi, petardi e pezzi di ferro contro di loro. Numerosi i danneggiamenti nei terreni delle vittime che spesso venivano anche pedinate. Talvolta bloccava le auto dei vicini con il suo gregge, suonava i campanelli la notte e urlava ai vicini di uscire di casa per poi fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Tra gli episodi più crudeli l’avvelenamento del cane dei vicini. Ci sono anche forti indizi sul fatto che possa aver dato fuoco alle rotoballe di fieno in un terreno adiacente. Roberto Corona, difeso dall’avvocata Arianna Cuccu, si trova in carcere. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA