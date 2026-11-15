Torino. Le Atp Finals sono iniziate ieri per gli appassionati italiani il vero primo giorno sarà oggi. Dopo la prima giornata del Girone McEnroe, il singolare propone oggi il Lendl e soprattutto l’unico azzurro in gara. Alle 14 comincia il numero 2 Carlos Alcaraz contro l’americano Frances Tiafoe. Alle 20.30 l’attesissimo debutto di Flavio Cobolli, che prolunga la tradizione degli italiani capaci di concludere l’anno tra i primi 8 del ranking Atp negli ultimi anni, dopo Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Affronterà il ritrovato russo Daniil Medvedev, che lo precede di un gradino (5°) nella classifica mondiale. Una partita che sfugge a un facile pronostico. Molto dipenderà dalla gestione delle emozioni da parte del 24enne romano. «Credo di dover vivere questa settimana appieno come una festa, perché è una cosa che non si raggiunge facilmente e ci sono arrivato dopo tanti anni di sacrifici. Ma adesso inizia il torneo e ci sarà uno spirito sicuramente più combattivo», aveva detto.

La prima giornata

Ieri il girone intitolato a John McEnroe si è aperto con l’esibizione del numero 1 del mondo, Alexander Zverev contro l’ enfant prodige spagnolo Rafa Jodar. Il tedesco si è imposto in poco meno di un’ora e mezza con un doppio 6-4, dopo aver servito l’84% di prime palle di servizio. «Mi sono sempre goduto ogni punto su questo campo e così è stato questa volta», ha detto Sascha, ricordando che nella sua grande annata va messa in conto la lunga assenza di Sinner e ricevendo l’applauso del pubblico. «Non è stato un match perfetto, so che ci sono molte cose da migliorare ma sono contento di aver vinto contro un grande giocatore». Nell’altro incontro di serata l’americano Ben Shelton ha avuto la meglio del francese Arthur Fils in tre set col punteggio di 6-2, 3-6, 6-3.

Il doppio

Anche in doppio c’è un debutto italiano, anche se non assoluto. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, all’ultimo giro di walzer insieme, cominciano alle 11.30 affrontando lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, coppia collaudata e fortissima, nella riedizione della finale degli Internazionali d’Italia vinta dagli azzurri. Alle 18.30, nello stesso girone, Christian Harrison e Neal Skupski contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. I successi di Harri Heliovaara e Henry Patten contro i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos per 6-3, 5-7, 10-4 e di Marcelo Arevalo e Mate Pavic che hanno piegato Theo Arribage e Albano Olivetti per 7-6(7), 6-4.