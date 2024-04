Torino ingordo, Niang lo castiga 

Empoli 3

Torino 2

Empoli (3-4-2-1) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni (20' st Maleh), Pezzella (20' st Cacace); Zurkowski (43' st Fazzini), Cambiaghi (25' st Cancellieri); Cerri (25' st Niang). Allenatore Nicola

Torino (3-5-2) : Milinkovic- Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez (37' st Okereke),; Bellanova, Vlasic, Ricci (37' st Lovato), Linetty (43' Masina), Vojvoda (31' st Lazaro); Zapata, Sanabria. Allenatore Juric

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel pt 6' Cambiaghi; nel st 15' Zapata, 29' Cancellieri, 46' Zapata, 49' Niang

Empoli. Lo spirito di Davide Nicola (il grande ex) pervade di sè l’Empoli che trova al 94’ tre punti d’oro e fa un bel balzo in avanti nella corsa salvezza. Finisce 3-2 al Castellani ma il Torino deve fare mea culpa. Prima per il modo in cui Milinkovic Savic incassa il vantaggio di Cambiaghi, poi per come Bellanova regala in contropiede il pallone della vittoria a Cacace, che cede a Niang per l’appoggio a porta vuota. I granata erano stati bravi a rimediare due volte (anche dopo il 2-1 di Cancellieri) sempre con Zapata ma hanno peccato di presunzione cercando a tutti costi la vittoria e finendo per restare a mani vuote.

