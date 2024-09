Torino, esame di maturità contro la Lazio  

Praticamente un esame di maturità per il Toro di Vanoli, oggi alle 12.30 in casa contro la Lazio. I granata hanno l’opportunità di confermarsi da soli in vetta alla classifica. «Abbiamo altre prospettive, ma ci piace stare dove siamo e speriamo di restarci il più a lungo possibile», ha tenuto a precisare il tecnico della squadra sin qui rivelazione della Serie A.

Alle 15 in campo sia la nuova Roma di Juric (contro il Venezia dell’ex giallorosso Di Francesco) sia il Como di Fabregas (con il Verona). Alle 18, invece, i riflettori si spostano al Castellani dove andrà in scena il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Altro banco di prova importante per la squadra di D’Aversa reduce da una settimana pazzesca, tra la vittoria a Cagliari in campionato e quella a Torino in Coppa Italia che ha permesso la qualificazione agli ottavi di finale. Anche i viola cercano conferme in trasferta dopo il primo successo, ottenuto al Franchi con il Monza.

E proprio la formazione brianzola (penultima in classifica con appena tre punti) sarà l’avversario del Napoli allo stadio Maradona, a partire dalle 20.45. «Tutti sul pezzo», l’input di Conte che vuole ricominciare a correre dopo il pari con la Juve.

RIPRODUZIONE RISERVATA