Torino e Lazio, sfida per l’Europa 

Torino. La Lazio per tornare a ridosso della zona Europa League, il Torino per scavalcare i biancocelesti e la Fiorentina ed entrare in Conference League. Oggi alle 20,45 a Torino si gioca il recupero del match rinviato a gennaio per la concomitanza della Supercoppa italiana giocata in Arabia.

La sconfitta casalinga col Bologna per gli uomini di Sarri è stata una doccia gelata. I biancocelesti sono 8 punti sotto gli emiliani e l’Atalanta, quarti a quota 45. Tornano Romagnoli e Hysaj, restano fuori Zaccagni, Patric e Rovella. Il Toro invece è carico. «Vogliamo provare a regalare la gioia europea ai nostri tifosi», ha detto il tecnico Juric. Fuori causa Buongiorno e Vojvoda, da valutare Tameze e Djidji. Sarà il 150/o confronto nella storia: 43 vittorie per i capitolini, 45 per i rivali, 61 i pareggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA