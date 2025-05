Torino, Carboni parte bene 

Buona la prima per Lorenzo Carboni nelle qualificazioni dell'Atp 175 Challenger di Torino. In gara grazie a una wild card, l'algherese ha lottato due ore e 20' per avere la meglio per 5-7, 6-1, 6-4 in rimonta sul tedesco Patrick Zahraj. Carboni tornerà in campo oggi alle 11 per superare l'ultimo ostacolo verso il main draw, l'ucraino Oleg Prihodko (7-6, 6-2 su Gianluca Mager).

Al Forte Village

Il vento dell'Est soffia forte sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Nel sesto Itf Combined della manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione, la vittoria è andata nel maschile al russo Ivan Gakhov e nel femminile all'ucraina Oleksandra Oliynykova. In finale, Gakhov ha regolato 6-1, 6-2 il francese Florent Bax, mentre Oliynykova ha superato 6-4, 6-0 la russa Ekaterina Makarova. Nei doppi, successi per l'italo-argentino del Tc Cagliari Lautaro Agustin Falabella e l'ucraino Oleksandr Ovcharenko nel maschile, per Deborah Chiesa e Dalila Spiteri nel femminile.



