Torino, campionato finito per Zapata 

Brutta tegola per il Torino, prossimo avversario del Cagliari dopo la pausa del campionato. «Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l'Inter - recita l'amaro comunicato del club - hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del menisco mediale e del menisco laterale». Una grande perdita per i granata senza il loro capitano e bomber che in 7 match ha segnato 3 gol e che ora dovrà stare fuori per almeno 7 mesi, il che vale a dire che per lui la stagione è già finita.

Il mercato

Il colombiano, ex Atalanta, nei prossimi giorni verrà sottoposto a intervento chirurgico per poi iniziare il lungo percorso di riabilitazione. L’allenatore del Toro Paolo Vanoli molto probabilmente sarà costretto a dare uno sguardo al mercato degli svincolati per riempire il vuoto lasciato nel reparto dove restano Adams, Sanabria e Karamoh. E non è finita perché è tornato in Italia dal ritiro con la nazionale serba un altro big, Ivan Ilic, a causa di una infiammazione al tendine d'Achille.

Dal campo

I granata arrivano da tre sconfitte consecutive (due in campionato contro Inter e Lazio più una in Coppa Italia con l'Empoli) e, dopo aver sentito il profumo della vetta, ora sono settimi in classifica con 11 punti. Vanoli lavorerà in queste due settimane senza dieci nazionali, oltre Zapata, Ilic e i tre lungodegenti İlkhan, Savva e Schuurs.

