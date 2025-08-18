Torino avanti tra i fischi, tutto facile per l’Udinese 

TORINO. Non brilla ma passa il turno, il Toro di Marco Baroni: contro il Modena basta un gol di Vlasic a inizio ripresa (1-0), ma la prestazione non convince e i canarini escono a testa alta. A fine primo tempo il migliore in campo era il portiere Israel, dai dodicimila del Grande Torino sono piovuti fischi. Sugli spalti, oltre al presidente Cairo, c’è anche il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, ma suo figlio Giovanni viene lasciato in panchina dall'allenatore del Toro. Intorno a Vlasic e compagni c'è un discreto entusiasmo, ma in campo la squadra fa vedere poco o nulla: gambe imballate e zero idee, di pericoli dalle parti del portiere del Modena non ne arrivano. E i tifosi di casa iniziano a spazientirsi nella seconda parte dei primo tempo, anche perché il Modena si fa molto pericoloso e serve un grande intervento dell'ex Juve su Santoro, poi c'è bisogno della traversa per respingere la conclusione di Gerli dalla distanza.

Baroni cerca soluzioni durante l'intervallo, la prima mossa è inserire Ilkhan per Aboukhlal. E si rivela vincente: il turco strappa dalla sua metà campo e arriva fino alla conclusione dal limite, la respinta di Chichizola è rivedibile e sulla ribattuta è pronto Vlasic a buttarla dentro. Poi anche Simeone fa il suo esordio al Grande Torino (una conclusione respinta) e c’è l’attesissimo ritorno di Duvan Zapata ma il punteggio non cambia: 1-0 e sedicesimi contro il Pisa per la squadra di Baroni, attesa in campionato dall’Inter a San Siro.

Bianconeri avanti

L'Udinese passa agevolmente il primo turno di Coppa Italia avendo la meglio per 2-0 sulla Carrarese al Bluenergy Stadium. Le reti sono state siglate dal sempre più convincente Atta, con una bella iniziativa personale, al 43' del primo tempo, e da Iker Bravo, schierato in avanti accanto a Davies, con una bella conclusione sotto la traversa al 15' della ripresa. L’allemnatore tedesco dei fiulani, Kostah Runjac ha affidato la fascia da capitano a Karlstrom che ha giostrato in mediana con Lovric e Atta ai suoi fianchi, anche per le indisponibilità dell'ultima ora di Payero ed Ekkelenkam, affaticati. Nel prossimo turno, i friulani incontreranno il Palermo, che aveva avuto la meglio sulla Cremonese di Nicola dopo i calci di rigore.

