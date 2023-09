Torino all’ultimo respiro il genoa deve arrendersi 

Torino 1

Genoa 0

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (37' st Lazaro), Tameze (19' st Seck), Linetty (30' st Ilic), Vojvoda; Ricci, Vlasic (19' st Radonjic); Zapata (19' st Pellegri), In panchina Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Sazonov, Gineitis, Soppy, N'Guessan. Allenatore Juric.

Genoa (4-3-2-1) : Martinez; Sabelli (42' st Martin), Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj (42' st Hefti), Strootman (13' st Thorsby); Malinovskyi (13' st Kutlu), Gudmundsson; Retegui (29' st Ekuban). In panchina Leali, Sommariva, De Winter, Biraschi, Jagiello, Pusca). Allenatore Gilardino.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel st 49' Radonjic.

Note : angoli 4 a 0 per il Torino; recupero 4' e 6'; ammoniti Badelj, Malinovskyi, Strootman, Seck, Pellegri, Thorsby, Bani per gioco falloso; spettatori 24.433.

TORINO. All'ultimo secondo e con una magia di Radonjic, il Toro riesce a battere il Genoa e a trovare la prima vittoria in campionato. Il serbo, subentrato nella ripresa, si inventa il gol dell'1-0 che stende il Grifone: i granata tornano ad esultare davanti ai loro tifosi, era dal 6 marzo scorso che non accadeva. Il primo tentativo in porta è del neo acquisto Zapata, bravo a girare un corner di Linetty ma il pallone è semplice per Martinez. Prima della fine del primo tempo si vede ancora un tiro di Ricci da fuori area, con Martinez che si accartoccia. l croato aspetta fino al 64' per un triplo cambio: dentro Radonjic, Seck e Pellegri, fuori Tameze, Zapata e l'infortunato Vlasic.

La sfida che si può sbloccare solo con la giocata del singolo, se la inventa Radonjic al 94': l'apertura di Ilic è con il contagiri, il 10 granata supera Hefti e da posizione quasi impossibile trova il jolly da tre punti. La panchina di Juric esplode in un'esultanza liberatoria, poi trema all'ultimo secondo con il tiro di Gudmundsson che esce di poco. Il Toro trova la prima vittoria, ma durante la pausa si dovrà lavorare sulla fase di costruzione perché la squadra non riesce quasi mai a rendersi pericolosa. Il Genoa va alla sosta con tre punti in tre gare, non male.

