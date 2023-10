Tori selvatici e cervi, palla alla Regione 

Il problema della presenza di cervi e tori inselvatichiti tra i comuni di Pula, Villa San Pietro, Sarroch e Teulada è stato affrontato ieri nella Prefettura di Cagliari, dove si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Giuseppe De Matteis. Il disagio si protrae ormai da diverso tempo, con diversi danni all’ambiente e alle persone: per questo motivo l’amministrazione di Pula, rappresentata dal sindaco Walter Cabasino e dal segretario generale, ha richiesto un incontro urgente per poter risolvere definitivamente la questione. Al vertice erano presenti anche le istituzioni regionali, i rappresentanti di polizia e carabinieri, il rappresentante di Forestas Luciano Mandas, il Corpo forestale rappresentato da Carlo Masnata e il responsabile del servizio veterinario, Mario Lai.

Il sindaco

Il sindaco di Pula, Walter Cabasino ha illustrato tutti i problemi causate dalle bestie, dalla devastazione delle campagne (soprattutto frutteti e vigne) ai pericoli per l’incolumità pubblica, ricordando anche che nel gennaio di cinque anni fa, a Is Molas, una bambina aveva rischiato di essere incornata da un toro. «Il Comune – precisa il primo cittadino – non può fare nulla da solo: tra tori e cervi parliamo di un centinaio. La competenza spetta alla Regione, che dovrà mobilitarsi nel più breve tempo possibile».

Il prefetto

Il prefetto De Matteis, preso nota delle problematiche, ha tracciato le linee guida da seguire per fare in modo che la questione si risolva al più presto, e ha fatto sapere che la prossima settimana convocherà gli organismi della Regione alla presenza dei sindaci di Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Teulada.

È stato ribadito che la competenza in materia spetta alla Regione in base all’ultimo decreto del 13 giugno 2023 del ministero dell’Ambiente.

Massimo supporto

Al termine dell’incontro, il sindaco Cabasino si è definito molto soddisfatto: «Da parte nostra ci sarà tutto il supporto verso la Regione per definire al meglio il piano operativo e auspico che si possa risolvere tutto in tempi celeri».

