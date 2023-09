Tori scatenati, gravi danni e tanti rischi 

Danni all’agricoltura e difficoltà anche soltanto a uscire dalle proprie abitazioni. Nelle località di S’Orecanu, Perducollu e Turritas Arrieras, tra i comuni di Pula , Villa San Pietro , Sarroch e Teulada continua a creare disagi un ampio gruppo di tori e bovini ormai inselvatichiti. Si tratta di circa 80 animali che si insinuano anche nelle proprietà private mettendo paura a residenti e turisti. Un esempio? La zona dell’agriturismo Sa Turritta: «Siamo stufi di questa situazione» dice Maurizio Lucarelli, proprietario dell’agriturismo, «I nostri figli non escono più di casa la sera per la paura di queste bestie che si aggirano nei paraggi. Speriamo che il Comune e la Regione trovino un accordo al più presto per risolvere definitivamente la questione».

L’agricoltura

A S’Orecanu sono presenti diversi terreni agricoli produttivi. I tori riescono a sfondare le reti di recinzione, pascolano nei prati sradicando alberi da frutto e coltivazioni a terra. «Il Comune di Pula e la Regione devono porre fine a questa situazione», dichiara Eficio Picci, «sono bovini che vanno monitorate per fare sì che non vadano a creare danni ai nostri terreni».

Nel territorio

Nel territorio operano quotidianamente anche le pattuglie dei barracelli di Pula. «Cerchiamo di fare il possibile – spiega il comandante Gianluca Spagnolu –per evitare che questi animali inselvatichiti possano entrare in zone private e abitate. Il nostro impegno è mirato in modo che la situazione possa peggiorare ulteriormente».

Il Comune

Del caso nse ne parla da una decina di anni. Probabilmente a causare questa situazione è stata la morte dell’allevatore che si occupava del bestiame, da allora allo stato brado e in grado di riprodursi senza controllo. La condizione attuale però è diventata insostenibile e per questo motivo i sindaci di Pula, Villa San Pietro, Sarroch e Teulada si stanno mobilitando per risolvere definitivamente il problema.

«Si tratta di un problema complesso», spiega il sidnaco di Pula Walter Cabasino, «il Comune non può essere lasciato da solo. Noi non abbiamo né le risorse economiche e umane sufficienti, né la copertura giuridico-amministrativa per porre fine a tutto questo da soli. Più di un mese fa, insieme ai paesi limitrofi, abbiamo chiesto un incontro urgente con l’assessorato regionale all’Ambiente, all’agricoltura e alla sanità e stiamo ancora aspettando che costoro ci convochino a un tavolo. Comprendiamo i disagi che stanno provando i residenti nel territorio e faremo tutto il possibile per arginare questo problema, ma ogni ente deve dare il suo contributo come giusto che sia. Il Comune aveva già provato ad avviare la cattura di questi bovini, che devono essere poi recintati e curati a dovere. Abbiamo lavorato di concerto con la Forestale e l’Ente forreste, ma il problema non è stato risolto. Sicuramente spetta alla Regione istituire un piano di contenimento per le bestie inselvatichite come buoi, cervi e daini: il Comune può fare ben poco».