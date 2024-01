«Tori scatenati, gravi danni alle colture» 

Aziende agricole rase al suolo dai tori inselvatichiti e interi ettari di terreno distrutti. Continuano le proteste da parte dei proprietari che hanno già richiesto più volte (e invano) un risarcimento dei danni subiti. I bovini sono rimaste senza un padrone e pascolano alla ricerca di cibo e acqua nei terreni agricoli. I danni provocati dai tori sono ingenti e mettono al repentaglio il lavoro degli agricoltori che richiedono un risarcimento agli enti preposti.

I danni

Sul tema si è espresso Pasquale Abis, imprenditore agricolo di Pula che si occupa di coltivare e rivendere frutta e verdura nei mercati della zona: «Sono da anni che ci battiamo per risolvere questa situazione, la mia era un’azienda che permetteva a me e alla mia famiglia di vivere. Fornivo a ristoranti e alberghi i miei prodotti fatti in casa. Ciò che fa più male è la mancanza di risposte da parte dell’amministrazione comunale che non risarcisce i danni. I tori mi hanno distrutto un capannone e tutto il foraggio che avevo per i cavalli. Ho sollecitato più volte tramite pec, ma non ho ricevuto nessuna risposta. Addirittura, il Comune mi ha recapitato in passato un’ordinanza per fare in modo che fossi io a custodire i tori nel mio terreno. Ma non potevo permettermelo assolutamente».

Il frutteto

Stessa situazione anche per Efisio Picci, proprietario dell’azienda S’orecanu che possiede alberi da frutto e altre colture a terra: «Siamo ancora in attesa di un risarcimento dei danni. Nel corso dell’ultima estate abbiamo avuto tantissimi danni. I tori riescono a sfondare le recinzioni e sradicare gli alberi e le piante. Speriamo che Comune e Regione trovino un accordo per fare in modo che queste perdite vengano risarcite».



Il Comune

Sull’argomento si è espresso anche il sindaco di Pula Walter Cabasino, che ha ribadito la mancanza di un accordo definitivo tra Comune e Regione: «Non c’è ancora chiarezza su chi dovrà pagare i danni provocati dai tori – annuncia il primo cittadino – noi riteniamo che la competenza spetti alla Regione, ma dagli uffici ci hanno risposto che la legislazione non è chiara».

Il caso dei tori allo strato brado è diventato anche giudiziario: saranno i giudici del tribunale civile di Cagliari a stabilire chi è tenuto a risarcire i danni causati dalla fauna selvatica denunciati dagli imprenditori agricoli della zona. Ma i tempi non si annunciano brevi.

RIPRODUZIONE RISERVATA