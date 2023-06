Tore Marteddu prosciolto dalle accuse 

La prescrizione era maturata prima della pronuncia in Corte d'appello di Sassari, che confermando la sentenza di primo grado del gup di Nuoro, aveva condannato l’avvocato Salvatore Marteddu per appropriazione indebita e riformato la sentenza di assoluzione, con una condanna, per la moglie e avvocato Antioca Pisanu. Condanne pronunciate oltre i termini.

La Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione dei giudici sassaresi «perché il reato è estinto per prescrizione» ma sottolineando che «non emergono dagli atti, con il requisito dell'evidenza, elementi che impongano il proscioglimento nel merito (come risulta dalle peculiari vicende che caratterizzarono l'utilizzo delle somme depositate per accreditamenti a favore di società finanziarie riconducibili ad entrambi gli imputati, che risultavano debitori di consistenti somme nei confronti di istituti di credito, oltre che la costituzione in trust dei beni immobili degli imputati con l'evidente scopo di sottrarre alla garanzie delle persone offese il proprio patrimonio». Marteddu e Pisanu assistevano i familiari di una vittima della strada, dopo aver vinto un risarcimento milionario, avevano incassato la parcella, trattenendo anche parte del risarcimento (oltre 200 mila euro) utilizzati per pagare i debiti.

