Tore Ghisu è tornato a fare il sindaco 

Dopo 18 mesi di assenza, Tore Ghisu da ieri è di nuovo il sindaco di Borore, operativo a seguito delle comunicazione del Prefetto di Nuoro che ha certificato la fine del periodo di sospensione, come previsto dalla legge Severino, nel pieno rispetto di quanto disposto dalla sentenza di primo grado. Al sindaco rieletto nelle elezioni del 2021, nel maggio dello scorso anno, venne applicato il provvedimento di sospensione dall'incarico, dopo la condanna in primo grado nel 30 aprile del 2024, inflittagli dai giudici del tribunale di Oristano, con quattro anni e tre mesi.

La vicenda

Era stato ritenuto colpevole di peculato e falso, non prima di aver incassato una decina di assoluzioni su altri capi di imputazione legati all'inchiesta Hazzard del 2015. Nel 2022 Ghisu aveva rinunciato a usufruire della prescrizione, perché voleva dimostrare la sua più assoluta innocenza e voleva quindi una assoluzione piena. Dopo 18 mesi, quindi, a Tore Ghisu è stata restituita la carica di sindaco, funzione che in questo periodo è stata ricoperta dal vice sindaco, Alessandro Porcu. «Torno quindi, legittimamente, a ricoprire l’incarico che i cittadini di Borore mi avevano conferito, con un largo consenso, a seguito delle elezioni dell’ottobre 2021 – dice con soddisfazione – Lo farò, ancora una volta, con la stessa serietà, la stessa passione, lo stesso impegno e la stessa correttezza che hanno sempre contraddistinto il mio operato».

Fiducia

Lo spirito è quello di mettersi subito al lavoro. «Attenderò, ora, con serenità e immutata fiducia, l’ormai prossima sentenza di secondo grado nella consapevolezza di aver sempre operato onestamente, con rettitudine, nel rispetto delle norme e del pubblico interesse. La stessa consapevolezza che mi ha portato, convintamente, a rinunciare alla prescrizione per poter affermare, fino in fondo, l’onestà, la rettitudine e la correttezza degli atti e dei comportamenti da me posti in essere nell’espletare il ruolo e la funzione pubblica. Voglio ringraziare i dipendenti, i consiglieri, gli assessori per il proficuo lavoro svolto in tutto questo periodo. In particolare ringrazio Alessandro Porcu, che ha guidato il Comune in modo egregio, con grande impegno, dedizione ed efficacia».

Porcu tornerà a fare il vice sindaco e continuerà a ricoprire gli incarichi nell'amministrazione della Provincia di Nuoro.

