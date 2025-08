Tore Angioni, cinque anni di buio 

Ha compiuto 53 anni martedì, Salvatore Angioni di Sestu, per tutti Tore. Ma non ci è stata torta di compleanno e neppure una festa, mentre mille domande restano sospese nel vento. E suo fratello, Giuseppe, ha trovato la forza di dedicargli su Facebook queste parole: «Certe cose si dicono di persona e vorrei dirtene tante, spero che tu sappia che ci manca tanto la tua presenza. Buon compleanno fratellino».

Svanito nel nulla

Tore è scomparso il 12 marzo del 2020. Quel giorno, in piena quarantena, usciva per uno dei pochi motivi consentiti, recarsi alle Poste. In una Cagliari deserta è stato visto in via Cornalias, quello stesso giorno, e il giorno dopo in viale Trieste. «Non posso credere che nessuno lo abbia fermato, mi fa male che chi lo ha visto non l’abbia aiutato», continua Giuseppe, che è vigile del fuoco, e spesso ha trovato persone scomparse. «In quei giorni giravano solo persone delle Forze dell’Ordine o quasi. E lui non stava bene». Dopo un problema alla schiena aveva usato farmaci per sopportare i dolori, sviluppando una dipendenza. Attraversava un periodo di depressione. E non era certo ricco; stava andando ad informarsi sul reddito di cittadinanza.

L’appello

«Lo voglio dire forte; Tore amava la vita», continua Giuseppe; «non credo all’allontanamento volontario, né a gesti estremi». Lui che non si è mai arreso e ha cercato il fratello sempre, sente anche il bisogno di togliersi molti pesi che potrebbero diventare macigni. «Ho fatto mille appelli, non ho ricevuto mai più di un “mi piace”. Ho chiesto tante volte una mano d’aiuto per cercarlo insieme, ma le mie richieste sono cadute nel vuoto». E non è tutto: «Nelle chat giravano dei video che lo mostrano in stato di confusione, diffusi per prenderlo in giro». Inoltre non è mai stato attivato il piano provinciale, che consente alle Forze dell’Ordine di coordinarsi per trovare una persona: «Eppure avevamo specificato nella denuncia di scomparsa che non stava bene». Che fine avrà fatto Tore? «Anche se voglio sperare, ormai è sempre più difficile credere che sia vivo», continua il fratello, «ma non mi rassegno almeno a scoprire cosa è successo». C’è solo un vortice di ipotesi: «potrebbe essere finito in una struttura, magari con un nome falso o sbagliato. O forse si è perso, o qualcuno gli ha fatto male. Pochi mesi prima di sparire gli avevano rubato sul bus i documenti e le chiavi di casa. Ce li hanno restituiti due anni dopo per posta. Chi li aveva trovati e dove?».

I ricordi

Oggi Tore vive soprattutto nei ricordi: «Amava la natura, la musica. Ieri mio figlio per caso è entrato nella sua camera che è rimasta come sempre. Abbiamo ricordato le sue passioni, ascoltando del buon rock». E l’appello si rinnova: «Chi sa qualcosa mi contatti, per qualsiasi informazione, anche in anonimo».

