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26 settembre 2026 alle 00:32

Torcia olimpica donata alla città da Milano Cortina 

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Una delle torce olimpiche resterà a Nuoro. La Fondazione Milano Cortina 2026 la destina alla città per il contributo offerto dall’amministrazione comunale al viaggio della Fiamma olimpica. Nella comunicazione della Fondazione, firmata dall’amministratore delegato Andrea Varnier, viene sottolineato il ruolo del Comune nella riuscita di un progetto che ha attraversato l’Italia portando con sé i valori dello sport, dell’inclusione e dell’unità.
«Per Nuoro è un riconoscimento importante – dice Natascia Demurtas, vicesindaca e assessora allo Sport –. Dietro questo simbolo c’è un’esperienza che la città ha vissuto e condiviso, c’è soprattutto il valore dello sport come occasione di partecipazione, incontro e appartenenza. Il ringraziamento della Fondazione premia il lavoro dell’amministrazione e di quanti hanno contribuito all’accoglienza e alla riuscita dell’iniziativa».

Dice Antonello Cucca, vice presidente della commissione Sport: «È la dimostrazione che, quando l’amministrazione e le istituzioni si impegnano a fondo e lavorano con serietà, i risultati positivi arrivano e vanno riconosciuti». La torcia sarà collocata in uno spazio pubblico della città.

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