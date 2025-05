Torangius rinasce con lo sport 

L’invito è già partito, anche se la data è ancora da confermare: il prossimo 17 maggio decine di società locali che animano il panorama sportivo cittadino sono state chiamate a scoprire, in anteprima, il nuovo parco sportivo di Torangius. Una giornata per svelare ufficialmente il nuovo volto della cittadella che promette di diventare il fulcro dell’attività fisica, della socialità e del tempo libero del quartiere più popoloso di Oristano e non solo. Più che una riqualificazione «una vera rinascita - ci tiene a precisare l’assessore competente, Antonio Franceschi - dopo decenni di abbandono, finalmente consegniamo alla città un impianto moderno, accessibile, multifunzionale».

Il progetto

Quasi due anni di lavori, finanziati attraverso risorse Pnrr, per un totale di un milione e mezzo che hanno consentito di rinnovare le strutture esistenti e realizzarne delle nuove. Nei sei ettari di estensione trovano spazio due campi da padel (uno coperto), un campo da beach volley, uno da beach tennis, un campo da basket, due da tennis, un campo da calcio a 5, una palestra, un’area attrezzata per il fitness, e pure una pista di pattinaggio artistico a rotelle. «La vostra società - si legge nel messaggio recapitato ai rappresentanti delle varie discipline dall’assessorato allo Sport - è invitata all’evento e alla presentazione della vostra attività». Sarà l’occasione per testare i nuovi impianti in vista della pubblicazione del bando per l’affidamento in gestione. A gennaio era stata affidata alla Fca Consulting di Cagliari la redazione di uno studio di fattibilità al costo di 8mila 479 euro. «Ormai siamo quasi pronti - va avanti Franceschi - nell’avviso saranno evidenziate le caratteristiche di ciascun impianto. Il nostro obiettivo è avere un unico referente, ma data l’estensione dell’area e il numero dei campi è auspicabile che più società si riuniscano in consorzio».

Il futuro

L’attenzione è altissima attorno alla cittadella di Torangius. «Presenzieremo volentieri - assicura Mauro Caboni, già gestore degli impianti sportivi di via Ghilarza - vogliamo capire quali sono le potenzialità di questo complesso». Alte sono anche le aspettative di Alessandro Montisci, del Tennis Club 70, visto che al momento, data l’impraticabilità dei campi di Sa Rodia, tutte le attività sono concentrate a Torregrande. «Dopo un primo sopralluogo informale posso dire che la struttura è senza dubbio molto bella - afferma - per quanto riguarda la nostra disciplina, non posso fare a meno di evidenziare che l’assenza di illuminazione a servizio dei due campi da tennis sia un handicap». Nel progetto iniziale non era prevista «ma può sempre essere realizzata dal gestore - spiega l’assessore - così come altre migliorie: una club house, un punto ristoro o ulteriori impianti sportivi». Di sicuro chi si candiderà a prendere in affidamento il parco sportivo dovrà assicurare la cura del verde, la pulizia e soprattutto la sorveglianza per evitare che quanto di buono è stato fatto non venga vanificato da episodi vandalici, come già accaduto di recente.

