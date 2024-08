«Torangius, luci spente da mesi» 

Prima la forte esplosione che ha fatto vibrare i vetri degli appartamenti, poi la luce delle fiamme a rischiarare la cupa notte di Torangius. L’attentato incendiario che tra sabato e domenica ha colpito un’auto parcheggiata in via Piero Sotgiu alimenta rabbia e paura tra gli abitanti del popoloso quartiere che da tempo denunciano una situazione di abbandono.

«Al buio da mesi»

«Siamo letteralmente al buio da mesi - denuncia Giulia Vargiu - nelle vie principali su sei lampioni nei funzionano due quando va bene. Abbiamo segnalato il disservizio agli uffici comunali che ci hanno risposto di essere già a conoscenza del problema». Di interventi, però, nessuno. E neppure utilizzando l’app messa a disposizione dal fornitore del servizio è andata meglio. «Viene chiesto il codice assegnato al lampione che presenta il malfunzionamento - va avanti la residente del quartiere - ma nessuno di quelli presenti in via Sotgiu, né in via Prinetti o via Bonu risulta collegato a un numero». «Per chi esce presto di casa o rientra tardi da lavoro è un problema - conclude Giulia Vargiu - cosa aspetta l’amministrazione civica a mettere mano all’illuminazione?».

Nove mesi di attesa

In realtà il progetto, e pure ambizioso, c’è da tempo. La rivoluzione, annunciata lo scorso novembre dal sindaco Massimiliano Sanna, dagli assessori ai Lavori pubblici e all’Urbanistica, Simone Prevete e Ivano Cuccu, e dai rappresentanti della City green light (la ditta che gestirà l’appalto per i prossimi 15 anni) però, ancora non è partita.

Il programma da 4 milioni e 600mila euro prevede la sostituzione di 5.171 corpi illuminanti con sorgenti Led di ultima generazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e la sistemazione di 26 lanterne semaforiche per un risparmio energetico che dovrebbe attestarsi attorno al 35 per cento.

Lo scorso luglio era arrivato anche l’ultimo via libera dalla conferenza di servizi mentre il dirigente della polizia locale, Gianni Uras, ha già firmato un’ordinanza generica «per l’istituzione di divieti temporanei e la modifica provvisoria della circolazione in diverse strade o piazze del territorio comunale per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’illuminazione pubblica».

Di volta in volta, poi, saranno emessi provvedimenti specifici per ogni zona nella quale interverranno gli operai con eventuali restringimenti della carreggiata, modifiche ai percorsi del trasporto pubblico e istituzione di sensi unici alternati.

Il risultato, nelle intenzioni di tecnici e amministratori, dovrebbe essere una città più smart, accessibile e sicura.

Se lo augurano al più presto anche i cittadini di Torangius, e non solo.

