Torangius, l’operazione Smart è fallita 

Era il 21 giugno 2011. L’allora sindaca, Angela Nonnis, che aveva ereditato il progetto dal collega Antonio Barberio, al taglio del nastro dello Smart, il mercato attrezzato all’aperto e sfruttabile anche come spazio ricreativo nel quartiere di Torangius, 8mila abitanti, spiegava: «L’area saprà imporsi non solo come mercato ma anche come sede idonea ad accogliere spettacoli e attività ricreative». Non andò proprio così. I 44 stand, dei 55 complessivi, occupati all’apertura dai produttori di frutta, verdura e alimentari vari in buona parte a chilometro zero in poco più di 12 mesi scendevano sotto i dieci e subito dopo a cinque.

Lo stop

Sotto le feste di fine anno 2013 il primo verdetto: lo Smart viene stoppato. Cancelli sbarrati e le quattro bancarelle di frutta e verdura vengono “provvisoriamente” sistemate lungo la stradina di servizio che costeggia lo spazio. Il Comune tenta il recupero con varie iniziative, una mano arriva anche da Coldiretti con Campagna amica. «Il mercato di Torangius non è mai decollato. Queste iniziative vanno lanciate, sostenute e programmate. Lì ci vedrei un mercato di prossimità, altro mi sembra improbabile», era il parere di Serafino Mura. Parentesi chiusa. Il parere è condiviso: il mercato non tira, vendite scarse e produttori in rapida uscita. Tra timide ripartenze e veloci fermate dieci anni fa Big Ben dice stop: fine di una storia annunciata in pompa magna e sigillata nel silenzio assoluto. «Stare lì francamente non c’era il tanto, eravamo in quattro a pagare il suolo pubblico per niente», era il commento di Arianna Leoni.

I silenzi

Il passato è passato ma del futuro non si ha notizia. Il Comune non sa che farne di un bene, sulla carta, apprezzabile: 8mila metri quadrati, più di 5mila attrezzati con uffici, servizi igienici, sala d’attesa costato 15 anni fa 640mila euro. Oggi lo Smart è un deserto; occasionalmente un incaricato apre il cancello per recuperare qualche attrezzo depositato nei locali ormai degradati dal tempo, il tetto tiene la pioggia a fatica e la porta d’ingresso ha perso pezzi. Nel periodo Covid i locali sono stati utilizzati per le vaccinazioni e poi come base per gli aiuti da inviare in Ucraina. Un punto è ormai certo: il mercato non era in cima ai desideri dei “torangini” 15 anni fa e meno lo è oggi considerato che nessun invito per la riapertura è stata presentata dai rappresentanti del quartiere in Comune. Un progetto ritenuto utile dagli amministratori di allora e inutile da quelli di oggi, compresi alcuni che anche nel 2010 sedevano nei banchi del Consiglio.

