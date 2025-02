Topper e cono gelato nel nuovo paniere 

«Nel nuovo paniere (1923 prodotti elementari) secondo l’Istituto di statistica sono diventati essenziali i pantaloncini corti da donna, il cono gelato, il topper per il materasso e la camera d’aria per bicicletta, non certamente beni fondamentali nella spesa di un pensionato». Dopo le proteste delle associazioni dei consumatori, anche la Uil Pensionati della Sardegna interviene sul tema del nuovo elenco che fotografa le novità nelle abitudini di spesa e i prodotti che rientrano ormai tra i consumi consolidati per rilevare i prezzi e misurare gli aumenti.

L’allarme

Sottolinea il sindacato che «in Sardegna, come in Italia, un quarto della popolazione è costituito da anziani che contribuiscono quotidianamente alla società – spiega il segretario generale della UilP Sardegna Rinaldo Mereu - ma, come si evince dal paniere Istat, troppo spesso dimenticati nonostante siano evidenti gli effetti derivanti da condizioni di disagio economico, sociale e quindi un crescente rischio di povertà ed esclusione sociale».

La società

Ancora: «Ciò che la Uil Pensionati Sardegna ha sempre rivendicato, è il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani, la promozione di un sistema sociale più equo ed inclusivo, capace di contrastare le disuguaglianze, di ottenere la tutela dei redditi dall’inflazione attraverso una rivalutazione completa delle pensioni per tutelare il potere d’acquisto».

Per questo motivo a livello nazionale la Uil Pensionati, attraverso il segretario generale Carmelo Barbagallo, chiede «un paniere rappresentativo dei consumi degli anziani che non sono un costo ma una risorsa. Con questo paniere, ancora una volta, i bisogni degli anziani sono dimenticati».

I beni

L’Istat ha presentato lunedì il nuovo paniere: tra le new entry, lo speck da banco e il cono gelato, il pantalone corto da donna, la lampada da soffitto e il topper per materasso, ma anche la camera d’aria per bicicletta e le spazzole tergicristalli. Escono invece dal paniere il test sierologico per gli anticorpi e il tampone molecolare per il Covid-19. Le novità riguardano anche gli amici a 4 zampe, si allarga la rilevazione dei prezzi di alcuni prodotti per animali domestici, in particolare dei sacchetti igienici per cani e delle ciotole.

