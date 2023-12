“Toppe” anti-caduta sul marciapiede 

Le prime segnalazioni erano arrivate settimane fa. Il marciapiede lungo il tratto tra via Gorizia e corso Italia aveva seri problemi di stabilità. Le strisce antiscivolo erano un ricordo del passato e la discesa si era trasformata in uno scivolo, creando un pericolo per i pedoni.

Qualcuno si è fatto male e il problema è stato comunicato al Comune. In questi giorni gli operai hanno steso un primo strato di cemento su alcuni punti, ma poi i lavori si sono fermati, preoccupando i cittadini. È però una pausa che durerà poco, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Emanuele Meloni: «È un intervento provvisorio per scongiurare che qualche cittadino si ferisca scivolando e per garantire la salute di tutti. Ho dato incarico all’Ufficio tecnico di programmare la sostituzione delle pianelle, stiamo lavorando per recuperare le risorse per rifare la pavimentazione». Per i cittadini servirà dunque ancora un po’ di pazienza.

