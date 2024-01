Toponomastica, un nuovo ordine nel caos indirizzi 

Caos toponomastica e numeri civici. Il Comune di Lanusei ha fatto ordine con uno screening su tutto il territorio comunale. Sono passate al setaccio 222 vie e oltre 5700 civici. La revisione della toponomastica e dei civici in diverse zone era un vero e proprio pasticcio. A pagare i disagi alcuni cittadini che spesso non si sono visti recapitare la corrispondenza. Un lavoro complesso durato oltre due anni portato avanti dalla ditta specializzata incaricata dal Comune che ha censito con non poche difficoltà gli accessi. Una fotografia della situazione che ha fatto luce su un ginepraio di vie e civici ma che ha permesso un processo di revisione e risoluzione delle criticità. Alcune case per esempio nel giro di pochi anni avevano cambiato ben tre volte il civico. L'operazione riordino è in dirittura d'arrivo. «La prima fase con la revisione e la posa dei civici è terminata – spiegano dal Comune – in questi giorni è iniziata la seconda che prevede la comunicazione alle famiglie e alle imprese delle variazioni». Le modifiche degli indirizzi per i cittadini sarà effettiva dal 1 febbraio 2024. «La variazione del numero civico può comportare qualche disagio, ma con la collaborazione di tutti, limiteremo al minimo necessario», rassicurano dall'ente. «Sono state attivate le procedure che consentono di aggiornare le registrazioni amministrative relative alle utenze principali». (f. me.)

