Toponomastica rurale, nuovi cartelli con i nomi in sardo 

Cartelli in sardo per riscoprire i vecchi toponimi di antiche strade rurali e località storiche di Sanluri. È il progetto promosso dall’amministrazione comunale, che dopo aver aperto lo sportello per la lingua sarda ha deciso di avviare una nuova operazione culturale. Sono già stati installati diversi cartelli. Alla fine saranno trenta, distribuiti in tutto il territorio del Comune. «In questo modo – commenta il sindaco Alberto Urpi – ci saranno nuove indicazioni nelle strade rurali. Un modo per valorizzare anche le località storiche e le chiese campestri. Siamo inoltre portando avanti un lavoro sui beni archeologici e questa operazione ci consentirà di valorizzare tutto il nostro patrimonio in chiave turistica e culturale».

Per realizzare i lavori il Comune ha stanziato 20mila euro. «C’era il rischio che qualche toponimo finisse nel dimenticatoio – commenta l’assessore all’Agricoltura Paolo Usai – di solito i nomi delle località e delle strade venivano tramandati di padre in figlio. Ora però con questo lavoro si mette un po’ di ordine». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA