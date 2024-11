Toponomastica, lavori finiti 

Con un’operazione da circa 16mila euro che ha interessato 35 strade, il Comune di Sanluri spera di aver posto fine ai problemi della toponomastica in città. «Da tempo – spiega il sindaco Alberto Urpi – i nostri cittadini ci segnalavano i disagi dovuti alla mancanza dei numeri civici. Non appena siamo riusciti a reperire i soldi siamo partiti con il progetto e l’assegnazione del lavoro di riordino». Nei giorni scorsi si è concluso l’intervento che ha permesso di assegnare il numero civico a decine di abitazioni, uffici e aziende che ancora non l’avevano.

Un lungo lavoro di ricostruzione: alcune strade necessitavano del completamento o della reimpostazione della numerazione a seguito di nuove costruzioni e frazionamenti o demolizioni, mentre altre, soprattutto in periferia e nelle nuove lottizzazioni, dovevano essere numerate per intero.

A un mese dal posizionamento dei primi numeri il lavoro di riordino è concluso, ora spetta ai cittadini interessati, se ancora non l’hanno fatto, comunicare il nuovo numero all’Anagrafe e a tutti coloro che necessitano del corretto indirizzo come il datore di lavoro, la banca e i fornitori di utenze delle utenze domestiche. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA