Topomonastica da aggiornare, scatta la rivoluzione 

Cala il numero degli abitanti, ma cresce il numero delle abitazioni e edifici. Una situazione che impone una modifica sulla toponomastica, a fronte della crescente uso della spesa online, ma anche per altri importanti esigenze, tendente a migliorare le banche dati a disposizione del Comune e rendere più efficiente la gestione della macchina pubblica e rendere la cittadina moderna sotto tutti i punti di vista.

«Negli ultimi 30 anni – dice l’assessore ai Lavori pubblici Danilo Masala – nonostante il calo demografico la cittadina è cresciuta dal punto di vista abitativo, con nuove vie e cambiamenti notevoli nella toponomastica. Ci sono molte lacune, perché finora non si era ancora provveduto a fare i dovuti aggiornamenti. Lo stiamo facendo adesso, dando l'incarico a una ditta specializzata, che provvederà a riformare l'intero sistema delle vie e numeri civici, adeguandolo alle esigenze dei cittadini, ma anche alla tecnologia».

A partire da lunedì, si darà il via ad una revisione generale della toponomastica e della numerazione civica, con attività di rilevazione degli immobili per aggiornare le banche dati e migliorare l'efficienza dei servizi, inclusi quelli legati all’emergenza e alle spedizioni. Saranno quindi effettuate attività di rilievo delle abitazioni e di tutti i fabbricati presenti nel territorio comunale. Operazioni utili al Comune, ma anche alla comunità, perché questo progetto permetterà di individuare con esattezza via e numero civico ai mezzi di soccorso e di pubblica utilità (pronto soccorso, poste, corrieri), di raggiungere più velocemente e con precisione l’immobile che stanno cercando.

Da lunedì prossimo gli esponenti di una società specializzata, incaricata dal Comune, lavoreranno dotati di cartellino di riconoscimento. Svolgeranno il loro compito senza bisogno di entrare nelle case e il conseguente disagio arrecato alla popolazione sarà dunque nullo.

RIPRODUZIONE RISERVATA