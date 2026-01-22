VaiOnline
Macomer.
23 gennaio 2026 alle 00:11

Topomonastica da aggiornare, scatta la rivoluzione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cala il numero degli abitanti, ma cresce il numero delle abitazioni e edifici. Una situazione che impone una modifica sulla toponomastica, a fronte della crescente uso della spesa online, ma anche per altri importanti esigenze, tendente a migliorare le banche dati a disposizione del Comune e rendere più efficiente la gestione della macchina pubblica e rendere la cittadina moderna sotto tutti i punti di vista.

«Negli ultimi 30 anni – dice l’assessore ai Lavori pubblici Danilo Masala – nonostante il calo demografico la cittadina è cresciuta dal punto di vista abitativo, con nuove vie e cambiamenti notevoli nella toponomastica. Ci sono molte lacune, perché finora non si era ancora provveduto a fare i dovuti aggiornamenti. Lo stiamo facendo adesso, dando l'incarico a una ditta specializzata, che provvederà a riformare l'intero sistema delle vie e numeri civici, adeguandolo alle esigenze dei cittadini, ma anche alla tecnologia».

A partire da lunedì, si darà il via ad una revisione generale della toponomastica e della numerazione civica, con attività di rilevazione degli immobili per aggiornare le banche dati e migliorare l'efficienza dei servizi, inclusi quelli legati all’emergenza e alle spedizioni. Saranno quindi effettuate attività di rilievo delle abitazioni e di tutti i fabbricati presenti nel territorio comunale. Operazioni utili al Comune, ma anche alla comunità, perché questo progetto permetterà di individuare con esattezza via e numero civico ai mezzi di soccorso e di pubblica utilità (pronto soccorso, poste, corrieri), di raggiungere più velocemente e con precisione l’immobile che stanno cercando.

Da lunedì prossimo gli esponenti di una società specializzata, incaricata dal Comune, lavoreranno dotati di cartellino di riconoscimento. Svolgeranno il loro compito senza bisogno di entrare nelle case e il conseguente disagio arrecato alla popolazione sarà dunque nullo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia