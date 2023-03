Topo d’auto incastrato dalla video-trappola 

Il fatto risale a qualche giorno fa. Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti la 37enne, dopo varie denunce per furti e danni alla sua auto subite negli ultimi mesi, ha deciso forse su consiglio di un amico di risolvere la cosa a modo suo. Così è nata l’idea di organizzare una trappola per identificare il ladro seriale, che era certa fosse qualcuno che viveva nelle vicinanze di casa sua, dove erano avvenuti i colpi quasi sempre nel corso della notte.

Così Francesca (nome di fantasia), artigiana 37enne di Sestu, ha acquistato una microcamera che ha fatto installare nell’abitacolo della sua Citroen Picasso, poi ha posteggiato come sempre vicino a casa lasciando in bella vista una borsa. La notte stessa il ladro è entrato in azione, venendo filmato mentre forzava l’auto e portava via il bottino. Grazie al filmato per i carabinieri è stato un gioco da ragazzi identificarlo e denunciarlo: si tratta di un 16enne già noto alle forze dell’ordine.

Stanca di subire continui furti sulla propria auto, ha deciso di organizzare una vera e propria trappola per incastrare il responsabile.

Mesi di furti

La trappola

Il primo passo è stato acquistare una piccola telecamera in grado di essere piazzata senza dare nell’occhio all’interno della sua Citroen Picasso. Il secondo quello di andare da un elettrauto di fiducia per farsela installare. Serviva però qualcosa che attirasse il ladro, così il colpo di genio è stato quello di lasciare nei sedili posteriori dell’auto una borsa, una vera e propria esca, al cui interno ha anche infilato dei soldi falsi. A quel punto l’è bastato parcheggiare al solito posto, nei pressi della sua abitazione, e aspettare. La notte stessa il sedicenne è entrato in azione: ha notato la borsa lasciata sui sedili posteriori e non ha resistito alla tentazione. Così, con una particolare tecnica da ladro esperto, ha abbassato uno dei finestrini laterali nella parte posteriore dell’auto, si è infilato all’interno dell’abitacolo ha visto che nella borsa c’erano dei soldi, l’ha afferrata e portata via.

Il video

Una sequenza filmata in modo chiaro e nitido dalla telecamera, che ha inquadrato in faccia il responsabile. Il giorno dopo Francesca ha consegnato il filmato ai carabinieri che hanno immediatamente identificato il 16enne, pare già finito nei guai per raid simili, il quale alla fine è stato denunciato per furto aggravato. Ora s’indaga per capire se, come appare verosimile, l’adolescente sia l’autore anche dei precedenti furti subiti dalla donna e da altri residenti della zona.

