Topo a spasso tra le auto e i tavolini 

Pochi giorni fa era stata effettuata la disinfestazione da parte della Provincia, con interventi mirati anche nelle vie del centro storico. Tuttavia, nonostante l’operazione, giovedì sera un episodio ha attirato l’attenzione – e lo sconcerto – di chi si trovava a passeggiare lungo corso Garibaldi.

Un topo, apparentemente indisturbato, è stato visto passare con tutta calma lungo la via, tra i tavolini dei locali e lo sguardo incredulo dei passanti. Il roditore ha poi proseguito la sua “passeggiata” fino a raggiungere piazza Crispi, sparendo tra le auto in sosta.

L’episodio ha sollevato diverse reazioni, tra ironia e preoccupazione. Se da un lato c’è chi ha preso la scena con filosofia, immortalando il topo in un video, dall’altro c’è chi si chiede quanto sia stata realmente efficace la recente disinfestazione.

In molti invocano ora controlli più frequenti e interventi più incisivi, soprattutto in vista dell’estate e dell’aumento di presenze nel centro città.

«Non è certo un bel biglietto da visita per i turisti e residenti», ha commentato un commerciante della zona.

Resta da capire se si sia trattato di un episodio isolato o del segnale di un problema più ampio, che richiederà ulteriori azioni da parte delle autorità competenti.

