Topicida in grani contro cani e gatti 

Dopo le segnalazioni nella borgata Santa Lucia, l’allarme veleno per strada si allarga anche nella zona di via dei Glicini, sempre a Selargius. «Topicida in grano», raccontano diversi residenti che hanno presentato denuncia alle autorità competenti. «L’intento è quello di far soffrire i cani e i gatti. Ci auguriamo che il responsabile venga individuato e punito prima che qualche animale perda la vita».

Nei giorni scorsi lo stesso problema è stato denunciato nella borgata, in quel caso si parlava di polpette avvelenate trovate a ridosso dei percorsi frequentati solitamente dai residenti con i cani al seguito. Dog sitter in allarme, insieme a diversi abitanti della zona, compresa Anna Rita Salaris, rappresentante della Lega italiana in difesa degli animali e dell’ambiente e residente nel quartiere: «Segnalate tutto al Comune e alla Asl e non sui social. Chi commette questi reati viene punito con sanzioni salate e rischia il carcere». (f. l.)

