VaiOnline
Selargius.
19 novembre 2025 alle 00:33

Topicida in grani contro cani e gatti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo le segnalazioni nella borgata Santa Lucia, l’allarme veleno per strada si allarga anche nella zona di via dei Glicini, sempre a Selargius. «Topicida in grano», raccontano diversi residenti che hanno presentato denuncia alle autorità competenti. «L’intento è quello di far soffrire i cani e i gatti. Ci auguriamo che il responsabile venga individuato e punito prima che qualche animale perda la vita».

Nei giorni scorsi lo stesso problema è stato denunciato nella borgata, in quel caso si parlava di polpette avvelenate trovate a ridosso dei percorsi frequentati solitamente dai residenti con i cani al seguito. Dog sitter in allarme, insieme a diversi abitanti della zona, compresa Anna Rita Salaris, rappresentante della Lega italiana in difesa degli animali e dell’ambiente e residente nel quartiere: «Segnalate tutto al Comune e alla Asl e non sui social. Chi commette questi reati viene punito con sanzioni salate e rischia il carcere». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nel 2024, a fronte di 141 prelievi effettuati in Sardegna, in 44 casi i beneficiari sono stati individuati in altre regioni

Allarme sui trapianti: un organo su tre finisce fuori dall’Isola

Gli organici ridotti vanificano la notevole generosità dei sardi 
Sara Marci
Per chi frequenta la scuola di specializzazione sono assegnati massimo ottocento assistiti

«Costretto a lasciare i miei pazienti:  assessore, ci ascolti»

L’appello del dottor Zuncheddu, medico di famiglia a Guspini 
Mariella Careddu
Le previsioni

Nuvole e pioggia, l’Isola apre l’ombrello

Lo scatto satellitare: la sabbia in arrivo dal nord Africa ricopre il cielo sardo 
Il caso

«Trame contro Giorgia», crisi Colle-FdI

Bignami accusa un consigliere di Mattarella. Duro il Quirinale: «Ridicolo» 
Milano

Pestato e accoltellato da 5 ragazzi

Studente 22enne rischia di rimanere invalido, arrestati gli aggressori 