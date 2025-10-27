«Topi nell’Ascot? Solo uno, e siamo intervenuti subito» 

«Non risponde al vero che si sia verificata un'invasione di topi nell’ambulatorio, né che l’Asl sia stata inerte di fronte alla segnalazione dei medici. Al contrario, il servizio competente si è attivato con la massima urgenza per la risoluzione del problema». La replica dell’Azienda sanitaria non si fa attendere dopo che il sindaco di Uras, Samuele Fenu, due giorni fa ha emanato un'ordinanza urgente per lo spostamento immediato del presidio sanitario nei locali comunali di via Roma. Questo per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica e per garantire la continuità del servizio vista la presenza dei ratti, a detta sua segnalata dai medici anche alla caserma dei carabinieri di Mogoro.

Sempre Fenu nell'ordinanza ha specificato che non era stato possibile mettersi in contatto con i referenti dell’Asl. Ma dagli uffici di via Carducci a Oristano arriva un'altra versione: «Il medico in turno nell'ambulatorio di Uras, venerdì 24 alle 12.52, ha segnalato via e-mail agli uffici Asl del Distretto di Ales-Terralba la presenza di un solo topo - si legge nella nota - Il personale, ricevendo la segnalazione, ha subito inviato alla Provincia la richiesta di intervento per la verifica della presenza dell'animale e dell'eventuale bonifica. Quanto al sindaco, risulta che non si sia rivolto agli uffici di Medicina convenzionata ma a quelli Ascot, che nel pomeriggio di venerdì non sono operativi da linea fissa, e che nella giornata di domenica stesso lo sindaco abbia interloquito con il responsabile della struttura per l'Integrazione ospedale-territorio». ( s. p. )

