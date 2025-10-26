Topi nell’ambulatorio, trasferito l’Ascot 

Non è chiaro quanti siano, ma nell’ambulatorio di Guardia medica e all’Ascot sono stati avvistati diversi topi. La presenza dei ratti è stata notata proprio dai medici che subito hanno denunciato il problema ai carabinieri della Stazione di Uras e al Comune. Il sindaco Samuele Fenu ieri ha emanato un’ordinanza per il trasferimento immediato del presidio sanitario nei locali di via Roma, che un tempo ospitavano la scuola media «per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica e per garantire la continuità del servizio medico» si legge nel provvedimento. Il sindaco sostiene di aver segnalato la situazione alla Asl senza aver avuto alcun riscontro. Nell’ordinanza, inviata anche all’Azienda sanitaria di Oristano, alla Provincia, Prefettura, Carabinieri, Polizia locale dell’Unione del Terralbese, si legge che «in seguito ai numerosi tentativi risultati vani, non è stato possibile mettersi in contatto con i referenti della Asl». Ecco perché il Comune di Uras, nonostante l’edificio sia di proprietà della Asl, ha chiesto al servizio di derattizzazione della Provincia di intervenire per la bonifica dell’edificio. Fino a quando non verrà risolto il problema e non saranno effettuati i necessari interventi, i cittadini dovranno recarsi negli ambulatori allestiti in via Roma. Sul portone d’ingresso della sede Ascot e Guardia medica di via Marconi, dove si registrano da tempo anche altri disagi legati agli spazi ridotti e alla presenza di barriere architettoniche, è stato affisso un cartello che avvisa i cittadini dello spostamento dell’ambulatorio in via Roma.

