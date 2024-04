Topi nella scuola media, ok alla derattizzazione 

Anche nella scuola media di via Monte Linas sono stati avvistati topi. Per questo motivo, la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo “La Marmora” ha immediatamente contattato il Comune per segnalare il problema e chiedere un intervento urgente di derattizzazione e igienizzazione. Intervento che è stato subito programmato dalla ditta Pro Service della Città Metropolitana ed è in corso da oggi e fino al 30 aprile. Gli alunni potranno ritornare tra i banchi il 2 maggio, a meno che non ci sia bisogno di più tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA