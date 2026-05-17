Topi nella postazione container del 118 

Situazione sempre più critica per la postazione del servizio di emergenza territoriale 118 di Sorgono. Un comitato civico segnala un quadro allarmante che riguarda sia le condizioni igienico-sanitarie sia la sicurezza dell’area in cui operano gli equipaggi del soccorso.

Secondo il gruppo, la struttura, un container utilizzato come base operativa, presenta da tempo gravi problemi segnalati ripetutamente ad Areus e altri enti competenti che ancora non hanno trovato soluzioni. Infiltrazioni di acqua piovana, arredi fatiscenti, servizi igienici danneggiati o fuori uso e la totale assenza di un adeguato isolamento termico rendono difficile la vita ai lavoratori.

Tra gli aspetti più preoccupanti, la presenza periodica di topi all’interno della postazione. Grave anche la situazione relativa alla gestione dei farmaci con l’armadio destinato alla conservazione dei medicinali, compresi quelli stupefacenti, scardinato. Inoltre a pochi metri dalla struttura, una frana interessa l’area vicina al gruppo elettrogeno dell’ospedale e alla cisterna del gasolio.

Per queste ragioni il comitato intende ora richiedere un sopralluogo urgente agli enti preposti e coinvolgere anche il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Asl 3, carabinieri del NAS, ispettorato del lavoro, Regione e Ministero della Salute.

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