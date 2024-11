Topi nel giardino, sciopero degli studenti 

I topi si aggirano nel (vasto) giardino della scuola e fra gli studenti dell’istituto tecnico superiore Angioy monta la protesta.

Ieri quasi l’intera totalità degli alunni (complice anche lo sciopero dei mezzi pubblici) ha disertato le lezioni e messo in atto una breve manifestazione di protesta con l’esposizione di striscioni fra cui recitava: “Meno topi, più carta igienica”. Per accertarsi che la manifestazione restasse entro i limiti consentiti (e in effetti così è stato) sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri. La dirigenza scolastica, pur non nascondendo affatto la presenza di roditori (in un video se ne scorge uno in un albero del giardino), non ha tuttavia ritenuto giustificabile quella che di fatto è stata una giornata di sciopero: «In vari punti – spiega la preside Teresa Florio – sono affissi cartelli che segnalano la presenza di trappole apposte per uno degli interventi di derattizzazione richiesti e compiuti: esiste con la Provincia un rapporto costante e le nostre segnalazioni non mancano, ma l’avvistamento di topi non è mai avvenuto all’interno dell’edificio scolastico bensì nelle aree abbastanza marginali del giardino che è molto ampio». (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA