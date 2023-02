Topi in mensa, chiusa la sala pasti 

Topi avvistati nella mensa scolastica, arrivano i derattizzatori. La comunicazione arriva dagli uffici del comune di San Sperate in via Sassari, casualmente proprio a pochi metri dalla mensa delle scuole primarie. I locali adibiti al consumo dei pasti degli alunni rimarranno chiusi per quattro giorni. Un provvedimento necessario “vista la segnalazione del dirigente”, si legge nel documento firmato dal sindaco Fabrizio Madeddu e disponibile nel sito ufficiale dell’ente, “e anche considerato che le indicazioni sanitarie impongono di predisporre la disinfestazione”.

L'istituto sarà chiuso per festività il 20 e il 21, ma i locali sono già chiusi da oggi. “Nessuna sospensione dell’attività didattica”, garantiscono gli uffici: “La ditta responsabile del servizio provvederà, per i giorni di chiusura della sala mensa, alla somministrazione di un pasto alternativo, senza sospensione”.

