Topi in classe, i genitori tengono i figli a casa 

Due topi all’interno nelle scuole medie di Ussana e, nel giro di poche ore, lezioni sospese, proteste dei genitori e una struttura costretta alla chiusura fino a lunedì per disinfestazione. È questa la situazione che si è presentata ieri all’ingresso dell’edificio di via Crispi, dove gli operai comunali hanno posizionato due trappole che hanno effettivamente catturato i roditori.

Le famiglie hanno comunque deciso di non permettere ai propri figli di entrare a scuola, nonostante la situazione non presentasse — secondo l’Amministrazione — criticità tali da impedire lo svolgimento delle lezioni.

Il sindaco Emidio Contini ha espresso rammarico per l’accaduto. «Siamo dispiaciuti, non appena abbiamo ricevuto la comunicazione siamo intervenuti. Questo accade quando gli ambienti non sono puliti adeguatamente: se tutti gli spazi lo fossero, ci si sarebbe accorti prima della presenza dei roditori. Purtroppo, in queste circostanze, non si può impedire l’ingresso di questi animali».

Sulla vicenda è intervenuto anche Paolo Loddo, capogruppo di minoranza: «Negli edifici pubblici, e quindi anche nelle scuole, dovrebbe essere previsto un piano di derattizzazione e disinfestazione programmato, con trappole da monitorare ogni 21 giorni. In alternativa ci si dovrebbe rivolgere alla Città Metropolitana di Cagliari che dispone di un servizio convenzionato. Non si può attendere che si verifichi un’emergenza. Questo tipo di tutela per gli alunni e per chi lavora nelle scuole di Ussana a oggi manca». (y. m.)

