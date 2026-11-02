Topi in aula, bambini a casa da 7 giorni 

Allarme roditori alla scuola dell’Infanzia di Domusnovas Canales, piccola frazione di Norbello. Le porte restano sbarrate e la derattizzazione si trasforma in una corsa contro il tempo. Non trova infatti ancora una soluzione l'emergenza scoppiata all'interno della scuola: l'edificio — frequentato da 18 bambini e sede della cucina centralizzata per le strutture dell'Infanzia e della Primaria — continua a rimanere chiuso tra i disagi per i genitori e i continui controlli igienico-sanitari.

L’allarme

L'allarme è scattato lunedì scorso, quando una collaboratrice scolastica ha notato le prime inequivocabili tracce della presenza dei topi. Il Comune si è attivato immediatamente segnalando il problema alla Provincia, che ha disposto il primo intervento di derattizzazione, mentre i piccoli venivano temporaneamente trasferiti nei locali della scuola Primaria a Norbello.

Il tentativo di ripartenza di mercoledì scorso si è però risolto in un nulla di fatto: pochi minuti prima dell'arrivo degli alunni, il personale ha scoperto nuove tracce dei roditori, costringendo l'istituto a rispedire tutti a casa. Ieri l’ennesimo sopralluogo ha rivelato la presenza di un topo che si aggirava per la scuola.

I pasti

Lo stop forzato ha travolto anche la gestione dei pasti: l'Amministrazione ha stretto un accordo d'emergenza con il Comune di Ghilarza, dove vengono attualmente preparati i pranzi destinati agli alunni della primaria. Quattro in tutto le derattizzazioni portate avanti in questa settimana.

L’assessora

L'assessora all'Istruzione, Erika Berrutti, è a contatto diretto con le famiglie e ieri ha affidato ai social un lungo chiarimento: «Il problema non si è purtroppo ancora risolto definitivamente. Si tratta di una criticità complessa che richiede interventi mirati e tempi non sempre definibili. Assicuro tutti che non è nell’interesse di nessuno protrarre la chiusura anche solo un giorno in più del necessario». La svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore: oggi è previsto un nuovo sopralluogo insieme ai tecnici della Provincia per verificare l'efficacia delle ultime bonifiche e stabilire se i bambini potranno finalmente rientrare in classe.

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