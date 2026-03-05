Topi e rifiuti, senzatetto in pericolo nella discarica sotto il cavalcavia 

Chi ogni giorno attraversa Pirri o percorre l’Asse mediano verso la rotonda di via Cadello non può non averlo notato: sotto il cavalcavia c’è un uomo seduto in mezzo a una montagna di spazzatura, circondato da topi e siringhe, impossibilitato persino a raggiungere il cibo lasciato dai volontari. A raccontarlo è Cristina Atene, una delle volontarie de “Gli Amici della Strada Sardegna”: «Giriamo nella zona per portare assistenza ai senza fissa dimora, cibo e coperte. Ma il senzatetto, seduto lì, non riesce a muoversi tra immondizia e rifiuti. Abbiamo segnalato al Comune, ma sono passati mesi e nulla è cambiato».

L’uomo di 70 anni, un tempo imprenditore con un’azienda ben avviata, è finito in strada dopo anni di dipendenze e problemi familiari. «Prima aveva una tenda vicino al distributore Agip, poi una macchina dismessa nello spiazzo del Superpan in via Calamattia, ora è circondato da una vera discarica. L’ultima volta qualcuno ha dato fuoco ai rifiuti rischiando di ferirlo», racconta la volontaria.La denuncia non è solo sociale ma anche ambientale: «È una bomba ecologica. Noi non possiamo più passare lì. La spazzatura va rimossa e la zona bonificata, prima che accada il peggio».

