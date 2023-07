«Topi e degrado invadono il Bastione» 

«Topi e degrado al Bastione di Saint Remy e accessi anonimi nell’ipogeo abbandonato nello scavo archeologico fantasma, fermo da sempre davanti alla scuola di Santa Caterina». La denuncia è di Marcello Polastri e Loredana Lai (Psd’Az) che firmano un’interrogazione sul “caso Castello” in Consiglio. «Tra ratti ed eterni cantieri è giusto che il Consiglio dialoghi su questa realtà, ora in una interrogazione che domanda al sindaco quale futuro per il monumento più frequentato e amato della città, a un anno da fine mandato per il governo di Cagliari», dicono. «È dal 2015 che sono stati avviati i lavori di impermeabilizzazione nella parte più elevata del Bastione gravato da problemi di infiltrazioni idriche e in particolare dell’area del Bastione di Santa Caterina nella quale anni fa è stato scoperto un ampio e suggestivo ipogeo, dentro un’area di cantiere perennemente fermo», dice Polastri. «L’ipogeo scoperto è un luogo identitario per Cagliari ma è abbandonato, oltre a essere meta di visite da parte di curiosi e di sbandati, purtroppo ricettacolo di sporcizia e oltretutto, dal futuro incerto», aggiunge la consigliera Lai. Da qui, la richiesta a sindaco a assessori competenti per capire «quando verranno ultimati i lavori sulla terrazza di Santa Caterina e quando verrà effettivamente e realmente avviata la derattizzazione e la disinfestazione di tutta l’area del Bastione».

