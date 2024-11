Topi e blatte, oggi la protesta al Gramsci 

Dopo le proteste di settembre degli studenti fuori sede dell’istituto Scano, nuovi malumori coinvolgono una scuola superiore di Monserrato. Tra infiltrazioni d’acqua, problemi strutturali e presenza di topi e blatte, sono diverse le problematiche lamentate dagli studenti dell’istituto alberghiero Gramsci di via Decio Mure.

Per oggi gli studenti hanno deciso perciò di organizzare uno sciopero e non entrare in classe, per attirare l’attenzione sulle proprie istanze e chiedere interventi immediati, perlomeno per le disinfestazioni. Svariate le segnalazioni degli alunni, attraverso foto e video, di grosse blatte morte nel pavimento, sulle scale e nei pressi dei bagni, così come di ratti appollaiati nei davanzali esterni delle finestre. Il collettivo “blocco studentesco”, ha in programma una mobilitazione fuori dalla scuola a partire dalle 8.30. Non è chiaro, al momento, quanti studenti del Gramsci aderiranno al sit-in.

