VaiOnline
Capoterra.
03 novembre 2025 alle 00:09

Topi e blatte, la scuola di Frutti d’Oro resta chiusa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Topi e blatte nelle scuole medie di Frutti d’Oro: da oggi sino a venerdì il plesso della scuola lungo il litorale di Capotera resterà chiuso per permettere le operazioni di derattizzazione e disinfestazione all’interno dei locali e nel cortile.

A disporre la chiusura dell’istituto è stato il sindaco, Beniamino Garau, con una ordinanza che vieta l’ingresso a studenti e insegnanti per tutta la settimana.

L’ordinanza sindacale è stata firmata da garau venerdì, in seguito al sopralluogo effettuato dal personale della società Pro service, incaricato dal Centro antinsetti della Città metropolitana, che ha confermato la presenza di topi e blatte. Nello stesso giorno, preoccupati per l’infestazione, diversi genitori hanno preferito non mandare i propri figli a scuola.

Oggi, le operazioni del personale della Pro service prenderanno il via alle 8,30: durante le attività gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi sino a due ore dopo il termine dell’intervento e sarà vietato il transito nei pressi dell’istituto scolastico di Frutti d’Oro. Le lezioni nelle scuole di via Albatros dovrebbero riprendere regolarmente la prossima settimana. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Silanus.

«Pronti a scendere in piazza»

Francesco Oggianu
Il caso

Ghiglia diffida, Report va avanti

Puntata sul componente del Garante: andò da FdI prima di multare il programma 
I nuovi fronti

A Porto Rico il test dello sbarco Usa

Ma Mosca è pronta a dare missili al Venezuela. E Trump minaccia anche la Nigeria 
Il caso.

Dopo gli scontri divampa la polemica

Il centrodestra contro Zedda: «Prenda le distanze». Lui replica: «Liberi di manifestare» 