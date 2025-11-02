Topi e blatte, la scuola di Frutti d’Oro resta chiusa 

Topi e blatte nelle scuole medie di Frutti d’Oro: da oggi sino a venerdì il plesso della scuola lungo il litorale di Capotera resterà chiuso per permettere le operazioni di derattizzazione e disinfestazione all’interno dei locali e nel cortile.

A disporre la chiusura dell’istituto è stato il sindaco, Beniamino Garau, con una ordinanza che vieta l’ingresso a studenti e insegnanti per tutta la settimana.

L’ordinanza sindacale è stata firmata da garau venerdì, in seguito al sopralluogo effettuato dal personale della società Pro service, incaricato dal Centro antinsetti della Città metropolitana, che ha confermato la presenza di topi e blatte. Nello stesso giorno, preoccupati per l’infestazione, diversi genitori hanno preferito non mandare i propri figli a scuola.

Oggi, le operazioni del personale della Pro service prenderanno il via alle 8,30: durante le attività gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi sino a due ore dopo il termine dell’intervento e sarà vietato il transito nei pressi dell’istituto scolastico di Frutti d’Oro. Le lezioni nelle scuole di via Albatros dovrebbero riprendere regolarmente la prossima settimana. (i. m.)

