Topi d’auto, tutti i consigli  

Nei centri costieri di Baronia e bassa Gallura parte la campagna informativa dei carabinieri della compagnia di Siniscola per prevenire i furti nelle auto lungo le aree di sosta vicino alle spiagge. Si chiama “difendetevi dai furti sulle auto”. L’iniziativa punta a contrastare un fenomeno che negli ultimi anni ha colpito sempre più turisti. I ladri si appostano vicino alle aree di sosta e controllando i movimenti entrano in azione quando i proprietari delle auto si sono allontanati per ripulirle degli oggetti di valore lasciati all’interno.

I carabinieri hanno programmato la diffusione di brochure in diverse lingue con consigli pratici sui comportamenti da adottare per scongiurare brutte sorprese. Volantini verranno distribuiti in attività commerciali, strutture ricettive e nelle aree più sensibili. (f. u.)

