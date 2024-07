Topi d’appartamento nel residence finiscono in manette 

Avevano saltato il muro di cinta del comprensorio i Giardini d’Aldia, e una volta scoperti hanno provato a sfuggire al fermo dei vigilantes, che in attesa dell’arrivo dei carabinieri della tenenza di San Teodoro, sono stati aggrediti con un bastone. Tanto che hanno dovuto esplodere due colpi di pistola calibro 9x21 in aria a scopo intimidatorio. Ma alla fine i due albanesi sono finiti in manette, mentre un vigilante è dovuto ricorrere ai sanitari che gli hanno assegnato sette giorni di cure. Il probabile furto è stata sventato due sere fa, nella località marina di Punta Aldia. Erano le 21 e 30 quando una villeggiante, ha notato aggirarsi per i giardini del residence con 60 villette a San Teodoro due individui muniti di torce elettriche, che probabilmente avevano intenzione di compiere un furto. I vigilantes sono riusciti ad intervenire immediatamente intimando l’alt. Ma la reazione dei ladri ha acceso un parapiglia. I due (difesi da Gianni Falchi) accusati di violazione di domicilio e lesioni, ieri sono comparsi ieri per la direttissima davanti al giudice Elena Meloni. Convalidando l’arresto, il giudice ha concesso i termini a difesa e li ha rimessi in libertà, confermando la misura cautelare chiesta dal pm Elena Tres del divieto di dimora in Sardegna.

