Topi banchettano con i rifiuti a Pirri 

Sono grossi come castori. Escono soprattutto la notte, ma spesso si vedono anche durante il giorno. Succede a Pirri, in via del Ginepro, nel quartiere di Santa Teresa, dove da tempo si è formata una mini discarica illegale. In un video girato da alcuni residenti si vedono almeno cinque roditori che sbucano da buste e piccole cataste di legna intenti a spartirsi e mangiucchiare resti di cibo.

Secondo alcuni residenti della zona, i ratti non escono soltanto la sera ma a volte anche durante il giorno e quando li vicino passano le persone è una corsa ad avvertirli di stare attenti.

L’immagine sconcertante dei roditori che avanzano e poi si ritirano nelle tane come un’onda infetta e potenzialmente pericolosa, non sorprende più di tanto, ma piuttosto indigna i residenti. «È una cosa assurda», protestano.

