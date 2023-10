Topi a scuola, niente lezione 

Escrementi di topo in due locali dell’istituto del Liceo Asproni; gli studenti disertano le lezioni nell’attesa di un sopralluogo da parte dell’Asl atto alla verifica delle condizioni igienico sanitarie. Tutto nascerebbe dall’avvistamento avvenuto diversi giorni addietro di un topo che girovagava in uno dei locali della scuola. Ad accrescere però la preoccupazione degli alunni e delle rispettive famiglie è stato invece il rinvenimento di deiezioni, dapprima in una delle aule dell’istituto ed in seguito in uno dei servizi igienici.

I controlli

Le dinamiche hanno suggerito alla dirigente scolastica Daria Pisu di contattare la Provincia e la Asl per l’eventuale sopralluogo e derattizzazione. Il sopralluogo a parere degli studenti si è però fatto attendere oltremodo, tanto dall’averli spinti alla decisione di disertare le lezioni delle giornate di lunedì e martedì e chiedere il supporto dell’amministrazione comunale: «Non abbiamo nessuna competenza sugli istituti superiori - dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Vito Spiga - ma assieme all’assessora Giorgia Cherchi siamo stati ben lieti di accogliere una rappresentanza degli studenti ed ascoltare le loro necessità». L’incontro è avvenuto nella mattinata d’ieri presso i locali del Centro Direzionale di via Isonzo. «Hanno spiegato di non sentirsi a proprio agio in un ambiente che potrebbe non presentare le adeguate norme igienico sanitarie. - prosegue Spiga - E che nonostante la Dirigente scolastica abbia prontamente richiesto un sopralluogo agli organi competenti, questi ancora non fosse avvenuto. È stata nostra premura, appena terminato il confronto con i ragazzi, contattare la Asl per provare a sollecitarne l’intervento». La perlustrazione è avvenuta nella tarda mattinata di ieri e da quanto appreso, il sopralluogo ha dato esito negativo; nessuna traccia di presenza dei roditori.

La preside

«Ne consegue che non verrà effettuato nessun intervento di derattizzazione. - spiega Daria Pisu - La Asl ha già provveduto a protocollare l’esito dell’ispezione, pertanto gli studenti potranno riprendere regolarmente le lezioni». Oggi gli studenti saranno aula. «Nonostante la puntuale segnalazione le verifiche tardavano ad arrivare. - spiegano gli alunni - Siamo certi di aver visto il ratto in una delle aule, così come lo siamo sul fatto che siano state rinvenute delle deiezioni in un altro ambiente» .

RIPRODUZIONE RISERVATA